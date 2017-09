Christian Domínguez retornó a la actuación a través de 'Colorina', y durante la emisión del primer capítulo de la telenovela, el cumbiambero se emocionó hasta las lágrimas tras ver una de las más importantes escenas de la producción de América TV.

En uno de los primeros capítulos, Domínguez, quien interpreta a 'Aquiles', el primer novio de 'Fernanda' (Magdyel Ugaz), decide terminar su noviazgo con ella debido a una supuesta infidelidad.

"('Colorina') fue lo que esperé. Sí, estaba ilusionado (con la telenovela). La historia de aquella escena me conmueve... en ese momento, te das cuenta de todo y la preparación que tuvimos para ello", indicó el artista, quien, incluso, como parte de aquella escena, hasta recibió una cachetada de 'Fernanda'.

"No, no me dolió (la cachetada). Yo estaba concentrado", señaló el cumbiambero y agregó que su separación ficticia de 'Fernanda' "me marcó... y te das cuenta de cómo las circunstancias de la vida pueden cambiar tanto", señaló el actor de 30 años.



Como se sabe, la joven 'Fernanda' deja atrás su pasado y se convierte en la 'Colorina' del salón 'Kitty'.