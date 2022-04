El conductor del programa ‘América hoy’, Christian Domínguez, dejó en claro que no se molestó, luego que su pareja Pamela Franco, señalara en una entrevista para ‘En boca de todos’ que su felicidad no gira alrededor de él.

“Pese a Christian, él sabe que yo lo amo con todo mi corazón, valoro todo, y sé lo que es, pero mi felicidad no gira alrededor de Christian... Yo me amo mucho y amo a mi hija, a mi familia porque nosotros estamos construyendo una familia. Entonces, el mundo no se acaba, yo lo tengo clarísimo, pero sí soy feliz y de mi parte soy una persona imperfecta, que lo tiene muy claro”, señaló Pamela Franco.

Tras estas declaraciones, el programa ‘América hoy’ invitó a la cantante para que explique por qué dijo esa frase y para participar en una secuencia llamada ‘El confesionario’. Ella aclaró que Domínguez es “el amor de su vida”, pero que si la deja no se va a morir. A lo que Christian Domínguez contestó:

“No me gustaría que su felicidad gire en mí porque yo tengo miles de defectos. Yo soy humano, me puedo equivocar. No hablo en el sentido de terminar una relación, sino en una mala respuesta o un mal día que yo pueda tener y le responda mal y ella se deprima”, explicó Christian Domínguez.

“Ella tiene que quererse como esta, tener los pies sobre la tierra y saber que soy parte de su felicidad, igual (que ella) es de la mía porque decir que toda gira a mi alrededor está mal”, agregó el cantante de cumbia.

