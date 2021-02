Luego de que muchos culparan a Vania Bludau por la reacción agresiva de Mario Irivarren con los agentes de seguridad que los intervinieron por hacer una reunión en plena pandemia, el cantante Christian Domínguez opinó que la responsabilidad recae solo en el excombatiente.

Según el cantante y empresario la pareja puede influenciar de forma positiva o negativa pero no en este tipo de casos. Exhortó a Mario para que se haga responsable de sus actos. Así lo dijo en el programa ‘América hoy’ donde volvió como colaborador.

“Yo sí considero que Mario es un gran profesional. Creo que la pareja sí influye en muchas cosas de forma positiva o negativa, pero en ese tipo de cosas (la pelea con los agentes de seguridad) no depende de la pareja, depende de ti y tienes que afrontar las consecuencias”, señaló Christian Domínguez.

“Puede ser que fue un mal día o un mal momento. No lo justifico tampoco, pero ese error es netamente de Mario, no puede hablar ni por su familia, ni por su pareja ni por nada. Y así debe ser. Como dice Janet, él es una persona correcta. Yo lo conozco mucho. Nunca he visto nada negativo en él, pero como todo ser humano podemos tener errores, podemos equivocarnos y podemos enmendarnos”, agregó el empresario.

Por su lado, Janet Barboza aseguró estar decepcionada de Mario Irivarren por maltratar a los agentes de seguridad. “Hay tipo de errores pero hablarle así a un agente policial mostrándote un poco superior. No sé a mí se me ha caído Mario Irivarren”, señaló desilusionada Barboza.

Ante sus declaraciones, Domínguez insistió: “Definitivamente puede caer mal (su actitud), pero justamente eso es parte del error. Lamentablemente es un error grandote, pero es de él, a lo que me refiero es que es de él”.

Mientras que Melissa Paredes aseguró darle pena la situación de Mario Irivarren porque ha sido un chico muy querido por el público.

Irivarren a quienes dicen que Vania es una mala influencia

Mario Irivarren no se quedó callado ante las voces que señalan a Vania Bludau como una mala influencia para él. Por eso decidió publicar en su cuenta de Instagram una imagen con un extenso mensaje donde enumera las virtudes de la influencer.

“Ella es luz, es energía, es alegría, es paz, es diversión, es bondad, es amor, es ternura, es fuerza, es carácter, una mujer única e increíble”, anota el modelo. Y agregó: “La acusan de ser una mala influencia para mí... como si no estuviera yo bastante grandecito como para saber lo que hago y hacerme responsable de mis actos”.

“Cada día me contagia de esa energía y esa forma tan bonita que tiene de ver la vida, ella siempre está alegre, la felicidad es su vitamina favorita, a diferencia de mí, tiene la capacidad de no dejar que todas las cosas negativas la afecten”, se lee en su mensaje.

