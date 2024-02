¿Admitirá sus errores? Christian Domínguez se encuentra enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Viene siendo juzgado por su comportamiento de los últimos meses que recién a finales de enero se revelaron. El conductor de ‘América Hoy’ se presentó con la mirada triste a la entrevista hecha por sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza.

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ fue cuestionado con preguntas por su reciente ‘ampay’ con Mary Moncada y las acusaciones de Alexa Samamé.

Ethel Pozo inició el programa señalando que se siente decepcionada de su compañero de trabajo: “Me siento bastante nerviosa esta mañana”, señaló la conductora. La hija de Gisela Valcárcel lamenta la situación porque según ella la cantante de cumbia lo defendía “a capa y espada”.

Ethel Pozo sobre Christian Domínguez

Janet Barboza aclaró que todas las preguntas fueron hechas con respeto como se haría con cualquier invitado. “Una vez más se supera”, expresó la popular ‘Rulitos’.

Pozo reveló que la entrevista se hizo en su casa y anunció que el presentador se presentará esta mañana en el programa de espectáculos.

Janet Barboza sobre ampay

Christian Domínguez reveló que vio el ‘ampay’ junto a Pamela Franco y asegura que no quisiera que alguien viva lo que él vivió ese día: “Yo intenté ser mejor que le había pasado”. Así aceptó y pidió perdón por sus infidelidades a su última pareja:

Christian Domínguez pide perdón

Antes de iniciarse la ronda de preguntas, Domínguez dijo: “Es un momento bastante complicado aceptarlo, es un proceso duro y para mí es doloroso todo lo que se estaba haciendo. Lo acepté, fue lo primero de decirle antes de dar mi descargo. Tengo que aceptar el error que tuve grande, tengo que pedirle perdón a Pamela, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia entera por la vergüenza pública que he ocasionado a la familia, por la vergüenza que siento. Yo estoy seguro que ellos deben estar más avergonzados. Me siento avergonzado por el acto y por lo que causé un miserable”.

IRÁ A TERAPIA

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ adelantó que llevará a terapia para saber por qué es infiel: “Seguramente me van a diagnosticar por qué soy y de dónde vengo, no es que el psicólogo me va a curar”, dijo.

“Decidí ir a terapia porque sé que tengo un problema. Estoy en manos del psicólogo (...) No me han dicho ni lo he pensado (que tengo adicción al sexo)”, pero estoy enfermo, por eso he pedido ayuda psicológica”. añadió.

Admite que siempre ha sido infiel, pero que trabajará para mejorar como pareja. “Es justamente lo que trato de curar e identificar. Vengo de una familia funcional, sumamente de amor, libre de agresiones o infidelidades. Casi 50 años de casados. Todo perfecto. Debo identificar que rollo tengo para cometer este error siempre”, comentó.

Christian Domínguez irá a terapia

El artista negó que exista un modus operandi en el buscar mujeres en sus conciertos y conocerlas a través de su manager.

El exintegrante de ‘Hermanos Yaipén’, reflexiona que el infiel no piensa antes de cometer el engaño porque si lo hiciera, no cometería ese tipo de errores.

El infiel no piensa, Christian Domínguez

¿Qué preguntas responderá?

En el adelanto del programa se escucha a Janet Barboza hacerle preguntas directas al cantante de cumbia, entre ellas: “¿Te reconoces como la persona que estaba en la camioneta blanca con esta joven Mary Moncada?”, “¿No te has ido de la casa, estás todavía viviendo con Pamela?”, “¿Es la única Mary Moncada, ¿es la única mujer, no van a salir más?”, “¿sientes que has tocado fondo en esta ocasión?”, “¿Eres un infiel serial?“Se dice entonces lo que tanto hablamos en el programa. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, son algunas de las preguntas de las conductoras de ‘América Hoy’.

