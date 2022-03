Christian Domínguez sorprendió a sus compañeros de ‘América hoy’ durante un juego en el programa. El cumbiambero siempre ha dado que hablar por sus relaciones sentimentales y hoy sorprendió al contar que siempre ha creído que sus romances “serían para siempre”.

Durante el juego ‘Un paso adelante...’, donde participó al lado de Stephanie Valenzuela, Christian Domínguez se puso en evidencia. Los concursantes debían avanzar a lo largo de un tablero gigante si su respuesta a las preguntas era afirmativa.

Es así que una de las interrogantes fue: “Un paso adelante si alguna vez dijiste: ‘Lo nuestro será para siempre’ a un ex”. Ante ello, el conductor del magazine avanzó.

Por ello, Janett Barboza no pudo esconder su sorpresa y le preguntó a Christian: “Me queda una duda... ¿Cuántas veces dijiste tú ‘Lo nuestro será para siempre’?”.

La duda de la popular ‘Rulitos’ generó las risas de sus compañeros y el cumbiambero decidió aclarar. “Te voy a ser bien sincero... La verdad, si no lo piensas así, estás perdiendo el tiempo, por lo menos te digo lo que yo pienso. Si tengo una relación, yo pienso que va a ser para siempre o voy a querer que lo sea, y si no va a ser así para que voy a estar con alguien, mejor me divierto con varias”, explicó.

