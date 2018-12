Christian Domínguez confiesa que 'Chabelita' tiene sus contraseñas (hasta de su cuenta bancaria) [VIDEO]

Christian Domínguez está enamorado y no teme en mostrarlo. Este martes, el popular cantante de cumbia reveló en televisión nacional que su pareja, la modelo Isabel Acevedo tiene casi todas sus contraseñas.

De acuerdo con lo que contó en el programa 'En boca de todos', Domínguez no tiene ningún problema con que 'Chaebelita' tenga en su poder las contraseñas de su correo electrónico, celular y hasta de su cuenta de ahorros.

"¿Es verdad que la Chabelita tiene la clave de tu celular y tus cuentas de correo?", le preguntaron. A lo que él respondió:

"Sí, es verdad. Pero no tengo tarjeta de crédito, solo tengo mi cuenta de ahorros. Si no tienes nada que ocultar nada en el teléfono, no tiene nada de malo", aseguró el cantante.

Pero eso no es todo. Domínguez también contó que evaluó comprarle un nuevo vehículo a Acevedo, pero ella no accedió al regalo. "Yo quería que cambiara de carro, pero no quiso. Me gustaría que tenga una más grande", manifestó en medio de burlas de sus compañeros.