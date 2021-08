‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, programa concurso, cumple cuatro años al aire y los conductores de ‘América Hoy’ fueron invitados a participar. Además, Gisela Valcárcel, a cargo de la producción, también estuvo presente.

Christian Domínguez y Janett Barboza se unieron para enfrentarse a Melissa Paredes y Edson Dávila, popularmente conocido como ‘Giselo’, y debían preparar pallares con seco de cabrito.

Gisela Valcárcel fungió de supervisora y estuvo revisando los pasos que seguía la pareja para culminar su platillo; sin embargo, se mostró bastante crítica con la comida preparada por el cumbiambero.

“¿Yo cómo la he tratado a Pamela en el programa?”, cuestionó Gisela a Domínguez en referencia a la preparación del plato. “He sido una reina con ella para que tú me des esto... No no, no puede ser. Esto apesta, lo siento, no puedo mentir”, sentenció y pidió a Janett que ayude a su compañero.

