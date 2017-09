Christian Domínguez sobre brevete falso: “Los tramitadores me timaron”

Tras haber faltado a la citación que tenía programada el pasado martes, Christian Domínguez acudió la mañana de este viernes a la Primera Fiscalía Penal de Chorrillos.

A su salida del juzgado, el cantante ofreció unas breves declaraciones a la prensa y justificó su inasistencia a la primera cita. “No es que no vine el martes porque me había fugado o porque no quiera, simplemente no vine por trabajo”, aseguró Christian Domínguez.

El también actor manifestó que, tras la denuncia en su contra, “se ha realizado una investigación y el caso está cerrado, totalmente archivado”.

“Yo no tengo necesidad de manejar con un brevete falso, porque yo no tengo ninguna retención de brevete ni por alcohol, ni por denuncias, ni por papeletas y no tiene sentido que lo haga”, manifestó.

Christian Domínguez precisó por qué que decidió no aclarar nada sobre el tema. “Escuché que por ahí decían: ‘seguramente tramitó un brevete falso por no esperar a le entreguen el verdadero’ y eso me causó mucha molestia (…) Es más de lo mismo y estoy cansado de especulaciones”, dijo.

Finalmente, Christian Domínguez indicó que esta situación le dejó una gran lección. “Yo ahora tengo mi brevete verdadero, a mí me timaron (…) La moraleja es: no se dejen timar por los tramitadores....porque a las finales te engañan”, indicó.