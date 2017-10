Christian Domínguez no asistió a Fiscalía por juicio de alimentos

El cumbiambero Christian Domínguez no asistió ayer a la diligencia en la Fiscalía de Chorrillos en la demanda por alimentos que le interpuso Karla Tarazona.

A diferencia del popular 'Wachimán', Tarazona sí se hizo presente acompañada de su abogado y dio a conocer su opinión respecto a la ausencia de su ex pareja y padre de su hijo.

"El tema por alimentos no es porque no cumple, sino porque se atrasó en algunas fechas. Lo único que deseo es que un juez me diga lo que corresponde y (determinar) las fechas", indicó a Trome la modelo a su salida de la Fiscalía.

Aclaró que a parte de la demanda por alimentos, también denunció a Domínguez por amenazarla y manejar con su hijo en las piernas. En tal sentido, desmintió haberlo demandado por maltrato psicológico y difamación.



"Yo me imagino que él sí me ve como su enemiga. Por eso, voy a presentar al juez los audios donde me chantajea y dice que solo me va a dar para los pañales”, señaló Tarazona.

Trascendió que hoy se verían las caras en el Poder Judicial.