Christian Domínguez no tiene apuro en casarse con 'Chabelita'

El cantante Christian Domínguez aseguró que aún no tiene planes de contraer matrimonio con la bailarina Isabel Acevedo.

"No hay apuro para casarnos, así estamos bien y tranquilos. Un papel no va a cambiar o mejorar nuestro amor, los dos estamos seguros de nuestros sentimientos", señaló el cantante.



También el cumbiambero sostuvo que es posible que se vaya a convivir con su pareja, una decisión que ya había anunciado.

"Ya estamos conversando esa posibilidad. Lo que pasa es que a veces no podemos vernos porque nuestros horarios de trabajo se cruzan. A veces no puedo verla porque es tarde y no puedo molestar la tranquilidad de su hogar", refirió el líder de la Gran orquesta internacional.

Hace unos días, Christian Domínguez confirmó que Isabel Acevedo es la engreída de sus padres María Alvarado y Óscar Domínguez. "Es sumamente engreída, hablan más conmigo que con ella", dijo el músico.