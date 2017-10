Christian Domínguez no participará en ‘El gran show’ por esta razón

Los seguidores del cantante de cumbia Christian Domínguez se quedarán con ganas de verlo bailar en la pista de ‘El gran show’ debido a que el cantante anunció que no estará en esta nueva gala.

La presencia de su ex pareja, Vania Bludau, en la competencia había generado gran expectativa, pero el cantante descartó la posibilidad debido a una antigua lesión.

“No voy a poder estar por un tema de una lesión en la rodilla y en mi muñeca. No es una lesión nueva sino antigua. Yo me salgo de los realities de baile porque me lesiono”, señaló Domínguez para América Espectáculos.

“No (es para no ver a Vania). Dejemos de tejer historias o shows que no existen... Isabel es mi mejor amiga, mi pareja. Creo que con los años uno va aprendiendo muchas cosas”, añadió el cantante.