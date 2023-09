En una entrevista reciente, Christian Domínguez decidió explayarse sobre cómo le ha ido en su vida sentimental desde que inició en el mundo del espectáculo y reconoció que fue infiel, pero solo en dos de sus relaciones.

El cumbiambero comenzó afirmando que pese a que tiene fama de ser mujeriego, no lo es, pues se “encamota” con la persona cuando esta le agrada, es decir, se queda con ella. Luego, admitió haber sido infiel, pero solo dos veces y en esas oportunidades se quedó con la otra persona.

“No todas mis relaciones han surgido después de una infidelidad. Solo en dos oportunidades fui infiel y luego me he quedado con esa persona. Yo no he tenido muchas relaciones tampoco, tuve seis en toda mi vida de pareja, solo que las seis han sido públicas”, contó al podcast de Verónica Linares.

Asimismo, reflexionó sobre sus acciones y considera que le costó mucho decir no cuando ya no sentía cosas por una persona o le ganaban los sentimientos por otra. Sostuvo que es complicado y hasta le “ganaba” la pena ser sincero.

Por último, señaló que toda la presión mediática no lo dejó vivir tranquilo, pues siempre lo criticaron: “yo he vivido muy expuesto, no se me permitía el error, equivocarme, siempre he sido observado y criticado, siempre están encima mío”, señaló.

Cabe añadir que, en el pasado, Domínguez reconoció engañar a Vania Bludau con Karla Tarazona, con quien tuvo una larga relación y un hijo. Tiempo después, se presumió que el cumbiambero le fue infiel a la Tarazona con Isabel Acevedo (’La Chabelita’).





