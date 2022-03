Christian Domínguez en la emisión de este miércoles de “América Hoy” se tomó unos segundos para responder a la advertencia de su expareja Isabel Acevedo, quien dijo que iba a contar toda su verdad sobre cómo fue que terminó su romance con el líder de “Gran Orquesta Internacional”.

El cantante de cumbia señaló que desde que se terminó su romance con Isabel Acevedo se especulaba que se habría dado por su menor hijo; sin embargo, en aquel entonces él se negó a afirmar o negar los rumores.

“Me quedé extrañado un poco con el tema. Recordemos que lo dije, no lo he dicho recién. En su momento me preguntan por el término y yo decía: ‘es fuerte, es familiar, ahí no más’. Me preguntaron textualmente y yo dije que no quería hablar. Sin embargo, ella sí se sentó a hablar del tema del por qué había terminado, yo me quedé callado”, comentó.

Domínguez señaló que el único problema que mantuvo con la popular ‘Chabelita’ era por su menor hijo Valentino, fruto de su romance con Karla Tarazona.

“Hablar de mi niño es complicado, es mi hijo, fue siempre el problema, debió terminar mucho antes, pero bueno, ya está hecho, debería quedar. Más que ese problema no hemos tenido”, enfatizó.

Finalmente, el cantante de cumbia dijo que sí sintió como una amenaza que ‘Chabelita’ haya salido a decir que contará su verdad. Asimismo, le recomendó que “ponga paños fríos” a la situación, pues él también tiene cosas por decir.

“Yo no pienso hablar más del tema, lo veo como amenaza (lo que dijo). Pero ojo al piojo, hay cosas que no se han sabido, por eso pido paños fríos, porque hay cosas que no veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa tocar. Es preferible que, si ya se dijo lo que ya sabía, es mejor que se deje ahí, ya se acabó. Ustedes son testigos que yo siempre me he mantenido alejado del tema. Es tan sencillo decir una respuesta ambigua”, comentó

