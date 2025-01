Christian Cueva y Pamela Franco fueron captados en hospital de Chimbote

Tras pasar el Año Nuevo juntos, Christian Cueva y Pamela Franco encendieron las alarmas en sus seguidores y fanáticos tras ser captados en un hospital de Chimbote.

Según el portal Instarandula, que mostró las imágenes de la pareja en el nosocomio, la cantante y el futbolista habrían llegado para visitar a un familiar.

Las imágenes muestran a ambos conversando con una persona en camilla.

Sin embargo, hasta el momento no hay información exacta del motivo por el cual Cueva y Franco llegaron hasta el hospital de EsSalud en Chimbote.

Ninguno de los dos se ha referido a este hecho en sus redes sociales.

“Hace instantes varias 'ratujas' me reportan la visita de Pamela y Cueva al hospital. Esperemos nada delicado. Todas las 'ratujas' informándome sobre la sorpresiva visita de Pamela y Cueva al hospital de Chimbote. Me escriben diferentes teorías, pero hasta no tener la información exacta solo compartiremos imágenes”, aseguró Samuel Suárez.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO