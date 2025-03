¿Se arrepiente? Christian Cueva tras menospreciar a la hija Pamela López: 'Me ganó la cólera'

Tras las revelaciones de Pamela López en el programa 'El Valor de la Verdad', Christian Cueva ha decidido romper su silencio y abordar la polémica.

El futbolista, en una conversación en el podcast 'Ahora qué?' de 'Carloncho', realizó una especie de mea culpa, especialmente en lo que respecta a su trato hacia la hija mayor de su expareja.

Cueva reconoció que, a pesar de haberla conocido desde pequeña y sentir un afecto especial por ella, en algún momento se dejó llevar por el impulso y la ira, llegando a menospreciarla y a hacer diferencias con sus otros hijos.

Sin embargo, enfatizó que sus sentimientos hacia la joven no han desaparecido. “El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impuso, la cólera. No tengo nada en contra de ella”, dijo

Cueva admitió que no fue un modelo paterno ideal para la hija de Pamela López, aunque aseguró haber hecho todo lo posible por apoyarla en sus momentos importantes. Expresó su deseo de que la joven encuentre la felicidad y el éxito en su vida profesional.

“Que la vida le dé felicidad y triunfos. Le deseo lo mejor, en todo porque yo he estado en sus momentos. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí”, señaló.

No obstante, lamentó su participación en el programa, argumentando que debería estar enfocada en sus estudios en lugar de verse expuesta públicamente.

Finalmente, Cueva destacó el fuerte lazo de amor que une a sus hijos con su hermana mayor, subrayando que es un vínculo indescriptible.

