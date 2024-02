En una entrevista exclusiva en ‘América Hoy’, Christian Cueva abordó públicamente las especulaciones que rodean su supuesta reunión con el padre de la cantante de cumbia Pamela Franco en Chimbote.

El futbolista, conocido como ‘Aladino’, negó enérgicamente conocer al padre de la artista: “Yo no conozco al padre, ni él me conoce. Pero, mis papás lo conocen”

Sin embargo, su versión cambio cuando Cueva reveló la razón de su visita a la ciudad norteña.: “Yo aparte del futbol me dedico a otras cosas, es por eso que fui a Chimbote, me comuniqué con la hermana y entre todo habíamos tomado unas cervezas y fuimos a su casa. Al llegar el señor salió y me reconoció por medio de mi apellido, ya que él conocía a toda mi familia”.

En cuanto a la polémica sobre haberse quitado el aro durante la reunión en la casa de la expareja de Christian Domínguez, Cueva aclaró que no acostumbra a quitarse el aro, pero en esa ocasión lo hizo porque le gusta tocar el cajón.





