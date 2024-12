¡GRITA SU AMOR! Cueva revela el verdadero motivo por el que se enamoró de Pamela Franco

Christian Cueva, conocido como 'Aladino', y Pamela Franco continúan consolidándose como una de las parejas más comentadas del momento. Durante una reciente entrevista, el futbolista y la cantante de cumbia abrieron su corazón y compartieron detalles sobre su relación, dejando claro que su amor trasciende la atención mediática.

Cueva destacó que la conexión entre ambos se debe, en gran parte, a las similitudes que comparten. "Nosotros tenemos muchas cosas en común. Me encanta su personalidad, su formar de ser, su corazón. Su voz me fascina, siempre lo he dicho", expresó el futbolista con entusiasmo.

Además, mencionó que el vínculo entre sus familias ha sido clave para fortalecer su relación. "En una larga historia. La vida, Dios y el destino hicieron que nos juntemos", añadió.

Por su parte, Pamela Franco reafirmó las palabras de Cueva, revelando que su afinidad musical fue un factor importante en el inicio de su romance. "Vi que a él le gustan los pasillos, algo que a mí me encanta desde hace muchos años. Por ahí empezó todo", señaló con firmeza.

En otro momento, Cueva se mostró muy enamorado y elogió a Franco por su talento y su rol como madre. "¿Cómo no voy a estar enamorado? Es una persona maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno", afirmó con seguridad.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja. El futbolista también fue cuestionado por las críticas de su aún esposa, Pamela López, quien lo acusó de no participar ni contribuir económicamente en la primera comunión de su hija menor. Ante esto, Cueva prefirió no profundizar en el tema y dejó en claro que prefiere manejar sus asuntos personales en privado.

"Eso es lo que se dice. Mis temas personales nunca los he hablado en cámaras ni nunca lo hablaré. Yo cumplo con lo que tengo que cumplir con mis hijos. Es mi obligación. Mis hijos son lo que más amo en mi vida, son mi motor principal", sentenció, cerrando la discusión.

A pesar de las críticas, Christian Cueva y Pamela Franco parecen estar enfocados en su relación y en demostrar que su amor sigue firme, manteniéndose alejados de los comentarios negativos.

