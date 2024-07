Christian Cueva sigue en el ojo del huracán. Esta vez, el futbolista generó polémica tras grabar un spot publicitario para un centro recreativo familiar ubicado en San Borja.

En el video promocional, ‘Aladino’ recomendó el lugar, asegurando que es “divertido” e invitó a acudir al local en mención.

“Hola amigos, soy Christian Cueva y la verdad que todo divertido, para que la pasen en familia con los hijos, así que se lo recomiendo a todos”.

Sin embargo, lejos de sentirse atraídos por la invitación de ‘Cuevita’, muchos usuarios cuestionaron la elección de Cueva para promocionar un ambiente familiar.

Los usuarios no dudaron en expresar su descontento, lanzando duros comentarios hacia el futbolista, reveló el programa ‘Préndete’.

Entre las críticas más severas se encuentran: “¡De qué familia hablas, tramposo!”, “De qué familia hablas si paras pendiente de tu amante”, “Pensaba ir, pero como te vi no pasa nada, no eres un buen ejemplo que digamos”, “No gracias, uno quiere disfrutar en familia, no cruzarse con las trampas o vulgares”.





Dueño de ‘Mi Barrunto’ confirma que Cueva y Pamela Franco estuvieron en su fiesta: “Coincidieron”

¡Bomba! Luis Sánchez, propietario del restaurante ‘Mi Barrunto’, confirmó que Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron presentes en su última fiesta de cumpleaños.

El empresario gastronómico aseguró esto en el programa Magaly TV, La firme y, además, no solo confirmó la presencia de Cueva y Franco en su celebración, sino que también pidió disculpas por la agresión sufrida por un reportero que acudió a cubrir el evento.

Cuando le preguntaron específicamente si el futbolista y la cumbiambera estuvieron en la fiesta de cumpleaños, Sánchez respondió afirmativamente.

“No tengo ningún obstáculo para responder. Sí (estuvieron en mi fiesta), en momentos diferentes, pero coincidieron en algún momento, sí”, señaló.





