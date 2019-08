Esposa de Christian Cueva responde con severidad a quienes la critican por tener cuatro hijos

¡Ya se encuentra en casa! El volante de la selección, Christian Cueva, ya puede disfrutar tranquilo de la llegada de su hija. La pequeña, fruto de su relación con Pamela López, fue dada de alta luego de permanecer hospitalizada 39 días.

¿El motivo? Resulta que Gianna Pamel, nombre de la recién llegada, habría nacido cuando Pamela llevaba seis meses de gestación, es decir, prematura. Por ello, tuvo que permanecer más de un mes en la incubadora.

Durante este tiempo, la esposa del popular 8, estuvo junto a su bebé haciendo de mamá-canguro. Hoy, por fin, Gianna Pamel puede estar a tiempo completo con mamá y papá.

"LO LOGRAMOS MI DULCE GUERRERA !!! 39 días fueron suficientes para Dios en mostrarme una vez más su inmenso amor 26/08 ya estás con mamá. TE AMO GIANNA PAMEL”, escribió la esposa de Christian Cueva en la instantánea que compartió en su cuenta de Instagram. La pequeña es la cuarta hija del matrimonio Cueva López.

Pamela junto a su recién llegada

MAMÁ LEONA

La publicación generó ternura en los internautas, pero no faltó un comentario de una usuaria cuestionando el número de hijos que tiene la pareja. "Qué barbaridad, tantos hijos", escribe la internauta.

La pareja del futbolista no se quedó callada y puso en su sitio a la seguidora. "Con todo el respeto que nos merecemos... los hijos son la bendición más grande para el ser humano y lo más sagrado para mi. Dios me bendijo con 4 hermosos hijos, a los cuales amo con toda mi alma entera y ellos a mi y finalmente te comento que viven y crecen felices", contestó en la mencionada red social.



"Me preguntaba si, ¿tienes algún inconveniente con eso? ¿Te sientes afectada con algo? No creo, no deberías, bendiciones", agregó.