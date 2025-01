Christian Cueva hablará sobre agresión a Pamela López: "Tuve que soltarme" | VIDEO

Este lunes 27 de enero, Christian Cueva dará su versión de los episodios de violencia y conflictos familiares con su aún esposa, Pamela López, en el estreno de la séptima temporada de ‘Andrea’.

En el avance difundido, Andrea Llosa confronta al futbolista con un video donde se observa un momento de agresión hacia Pamela López.

Cueva intentó justificarse, afirmando que fue ella quien lo tomó del brazo. “Tuve que soltarme en algún momento y me fui”. Sin embargo, Llosa lo encaró. “La has arrastrado de los pelos, yo he visto el video”, le dijo.

Christian Cueva le revela a Andrea Llosa que Luis Fernando Rodriguez, saliente de Pamela Lopez, le escribió. Esta novela no tiene cuando acabar 🫠 pic.twitter.com/raBzp7HYHO — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) January 24, 2025

Además, Cueva dejó entrever su intención por redimirse, especialmente por sus hijos. “Lo que hoy quiero es reparar mucho dolor de mis hijos. Mucha gente me señala, me juzga”, expresó el futbolista de Cienciano.

En otro momento, 'Aladino' también abordó la relación de Pamela López con Luis Fernando Rodríguez. Durante la entrevista, Andrea Llosa leyó en voz alta un fragmento del texto. “Si escribirte implica que tu esposa se incomode conmigo, es un riesgo que asumo”, dijo.

