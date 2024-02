En una entrevista concedida al programa ‘América Hoy’, el futbolista Christian Cueva abordó la controversia generada por el depósito de 280 soles a la cantante Pamela Franco.

Durante la entrevista, Cueva admitió que entró en un juego de palabras con Pamela Franco y le ofreció invitarle cervezas. Sin embargo, destacó que la cumbiambera no aceptó la oferta y le indicó que no era necesario.

“Entramos en un juego, quizás, en la llamada. (Le dije) Imagino que estás en una situación difícil por la que estás pasando. Bueno, yo estaba con unas amistades, en ese juego le dije, ‘te invito unas cervezas’. Erradamente, no soy quién para invitarle. Ella no me pasa nada, no me dice ‘sí, deposítame’. Me dice ‘no tienes por qué, tranquilo’. Cuando yo hago el depósito, no lo hago yo, sino un amigo mío”, contó el exseleccionado.

Christian afirmó que nunca solicitó el número de cuenta de Pamela Franco directamente, sino que fue su mejor amiga quien le proporcionó esa información: “Le dije a un amigo que me haga el favor, yo le pido el número a la persona que tenemos en común, le pido el número y ahí deposito”, dijo.

En relación con la cantidad específica de 280 soles, Cueva reveló que la decisión de esa cifra no fue suya, sino de un conocido que realizó la transferencia. Según el futbolista, este amigo le pidió a cambio un video para su restaurante, pero dicho video nunca se concretó: “En realidad quien hizo el envío fue un amigo. Al final de cuenta me dice pídele un video para mi restaurante. Ese video no se dio”.





