Christian Cueva rompió su silencio y se comunicó con el programa ‘Mande quien mande’ vía telefónica para ofrecer nuevamente disculpas públicas a su esposa Pamela López, por el escándalo de infidelidad que protagonizó con Pamela Franco y es que recientemente la cumbiambera confesó que ambos tuvieron una relación clandestina en el 2018.

Durante la entrevista con María Pía Copello, el popular ‘Aladino’ fue consultado sobre las supuestas amenazas a Christian Domínguez por su relación con Pamela Franco, algo que negó rotundamente.

“Quiero aclarar otra cosita, yo no soy quién para amenazar a alguien. Eso es algo muy delicado, también para eso uno tiene que tener seguridad de lo que se dice, ¿correcto?”, sostuvo el exjugador de Alianza Lima.

“Tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Christian Domínguez, de ninguna forma”, insistió Pía a Cueva, quien respondió: “Para nada, para nada”.

En otro momento, el exseleccionado peruano reconoció que mantuvo comunicación con el líder de La Gran Orquesta, pero esta se dio porque él fue quien lo contactó primero.

“Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle que se dedique a su familia que yo tengo la mía y suficiente y no tuve que hablar nada más (...) Él me buscó a mi primero” , sostuvo el pelotero, quien pide que el tema se cierre por el bienestar de sus hijos.





