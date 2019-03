¡No se quedó callada! Esposa de Christian Cueva respondió así a usuaria de Instagram que la insultó

Pese a que ya pasaron tres semanas que Alexandra Méndez 'La Chama' confesó en 'El valor de la verdad' que Christian Cueva la pretendía, la esposa del futbolista, Pamela López Solórzano, sigue siendo víctima de insultos en las redes sociales.



Esto se dio luego que la esposa de Christian Cueva compartiera una fotografía en el estadio junto a dos personas y en la zona de comentarios una mujer puso un comentario despectivo.

"A la que le gusta ser cuernuda le nace ser cuernuda, tu frase debe ser: 'engáñame, pero no me dejes' porque si no quien te va a dar esos lujos… que más quiere él y así va a seguir haciendo, disfruta tu vida', le dijo una usuaria en su red social.

Ante ello, la madre de los hijos de Cueva le respondió a la cibernauta. "Te dejo esta frase más poderosa… Dios te perdone y sea justo en tu juicio final", mencionó.

