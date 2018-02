¡Cada día más emocionada! Pamela López, esposa de Christian Cueva, utilizó su cuenta de Instagram para presumir su avanzado estado de embarazo.

"Cuantas ansias de conocerte mi principito. TE AMO DEMÁS, 25 semanas", fue el texto que acompañó una fotografía donde se le observa mostrando su 'pancita' frente a un espejo.

El seleccionado nacional y su esposa están ansiosos por tener en brazos a su primer hijo varón, y así lo han demostrado en varias oportunidades.

En declaraciones al programa ‘En boca de todos’, Pamela López confirmó que es posible que el pequeño nazca durante el Mundial y que el jugador del Sao Paulo ha pedido que de ser el caso, el parto sea en Rusia.

"La fecha posible del parto es para el 8 de junio, un día antes de mi cumpleaños, pero mis dos hijitas son prematuras, así que es posible que se me adelante, en pleno Mundial. Christian me dijo: ‘Ya, gorda, te vienes porque quiero que mis hijos me vean, porque es mi primer Mundial, es un sueño. Quiero que vayas un mes antes, te instales y que nazca allá", confesó.