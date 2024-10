Christian Cueva denuncia a Pamela López por agresión física y psicológica

El futbolista peruano Christian Cueva, actualmente parte del Club Cienciano del Cusco, ha interpuesto una demanda contra su aún esposa, Pamela López, acusándola de agresión física y psicológica.

En el documento presentado ante la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el deportista detalló varios episodios de violencia que, asegura, han afectado su salud mental y emocional.

La denuncia de Cueva, revelada por el programa "América Hoy", expone un incidente ocurrido en un ascensor, lugar en el cual López también había presentado previamente una denuncia contra él.

Según el jugador, el conflicto con su esposa se originó el 1 de febrero de 2024 en su domicilio en Trujillo. “Para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento. Tomé el ascensor y decidí irme a la casa de mis padres; sin embargo, mi esposa se metió al ascensor y comenzó a gritarme, ofendiéndome a más no poder”, relató el futbolista en la demanda.

Además de este suceso, Cueva afirmó que las agresiones de López también afectaron su entorno social, dado que algunas amistades lo cuestionaron por no haber respondido a los supuestos ataques. "Mis amistades me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente", añadió.

Asimismo, el jugador pidió que se impida que Pamela López lo contacte por cualquier medio, ya sea celular, chats, redes sociales, entre otros.

“Solicito a su despacho dicte las medidas de protección inmediatas que garanticen mi integridad física, psicológica y moral, entre ellas, el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad disponga”, se expresa en el documento.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.