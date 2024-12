¡ATENTA, LÓPEZ! Cueva SORPRENDE a Pamela Franco en habitación

El deportista Christian Cueva ya no sabe cómo demostrarle su amor a la cantante de cumbia Pamela Franco. Recientemente ha sorprendido a sus seguidores al compartir una fotografía de la artista junto a un romántico mensaje.

"El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea", escribió el futbolista. Esta frase para muchos sería una indirecta a su expareja Pamela López.

En la imagen publicada en la cuenta de Instagram de Cueva se aprecia a la cantante sonreír mientras lo mira fijamente. El escenario sería una habitación ambientada con globos rojos y con detalles en la cama.

¿Qué lo enamoró de Pamela Franco?

Cueva se mostró muy enamorado y elogió a Franco por su talento y su rol como madre.

En entrevista con Exitosa, dijo: "¿Cómo no voy a estar enamorado? Es una persona maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno", afirmó.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja. El futbolista también fue cuestionado por las críticas de su aún esposa, Pamela López, quien lo acusó de no participar ni contribuir económicamente en la primera comunión de su hija menor. Ante esto, Cueva prefirió no profundizar en el tema y dejó en claro que prefiere manejar sus asuntos personales en privado.

"Eso es lo que se dice. Mis temas personales nunca los he hablado en cámaras ni nunca lo hablaré. Yo cumplo con lo que tengo que cumplir con mis hijos. Es mi obligación. Mis hijos son lo que más amo en mi vida, son mi motor principal", sentenció, cerrando la discusión.

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: