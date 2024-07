Una nueva revelación pone en el ojo de la tormenta a Pamela López, aún esposa de Christian Cueva. Rodrigo González recibió una denuncia este jueves 4 de julio por parte de una mujer que acusa a la pareja del ‘Aladino’ de haber destruido su matrimonio con el arquero Joel Pinto.

‘Peluchín’ leyó el mensaje en su programa en vivo y explicó que este presunto escándalo de infidelidad se suscitó cuando el pelotero era jugador de Sport Huancayo en el año 2010.

“Tampoco tenemos que victimizar a Pamela López, ustedes no conocen su pasado, no tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, cuando yo era esposa del arquero Joel Pinto, el ‘Gato’ Pinto”, dice el texto.

Según la mujer que se contactó con el conductor de espectáculo, Christian Cueva se habría enterado de este hecho y que se comunicó con ella para conocer detalles. En tal sentido, pidió que no se vea a Pamela López como una víctima de infidelidad porque ella también se metió en su relación.

“Me hizo exactamente lo mismo que hoy se lo hace Pamela Franco. Cueva contactó conmigo en su momento para que yo le contase toda la historia, pero yo me quedé callada, pero no me parece que la pongas de víctima cuando no lo es”, agrega.









Pamela López no sabía que estaba separada de Cueva

Al mismo estilo de Melissa, quien te termina y no avisa. Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta tras anunciar que se encuentra separado de su esposa Pamela López, luego de que se filtrara imágenes de su camioneta en el cumpleaños de Pamela Franco, con quien tuvo un amorío clandestino.

Sin embargo, Pamela López no habría estado enterada de su separación, según confirma Ethel Pozo en el programa ‘América Hoy’.

“Pamela López se enteró del comunicado de su esposo Christian Cueva ayer y la agarró de sorpresa”, contó la conductora de televisión.

Incluso, Brunella Horna indicó que esa separación es falsa. “Como cualquier mujer no está pasando por un buen momento”, refirió la esposa de Richard Acuña.





