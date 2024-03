Tras las imágenes que circularon en redes sociales sobre una posible reconciliación con su aún esposa Pamela López, luego del escándalo de infidelidad con la cantante Pamela Franco, el futbolista Christian Cueva ha reaparecido en las plataformas digitales con un mensaje lleno de fe, expresando su gratitud a Dios.

A través de una publicación en sus historias de Instagram, el popular ‘Aladino’ compartió el Salmo 138, que resonó entre sus seguidores como un gesto de agradecimiento, por lo que parece ser una respuesta a sus súplicas.

“El día que clamé, me respondiste, fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra”, compartió Cueva.

La posible reconciliación con Pamela López ha sido objeto de atención mediática y especulación, y la publicación del Salmo 138 por parte de Christian Cueva agrega un elemento adicional de intriga y emoción entre sus seguidores en las redes sociales.

Christian Cueva comparte mensaje religioso tras presunta reconciliación con Pamela López (Foto: Instagram)

