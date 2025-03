¿ADMITE QUE FUE LA AMANTE? Chris Soifer sobre Cueva: "Le podía pedir (plata) porque era mi pareja"

Chris Soifer, una de las hermanas de Michelle Soifer, salió a "defenderse" luego de ser mencionada en las revelaciones de Pamela López.

La todavía esposa de Christian Cueva aseguró que el futbolista le dijo que la exchica reality "le sacaba plata". ¿Cuál es la verdad?

La menor de las Soifer le respondió una historia al Instagram de 'Instarándula', de Samuel Suárez. En su respuesta niega haberle sacado dinero al jugador de fútbol para pagarle a un supuesto sujeto que la estaba extorsionando con sacar información de su teléfono tras robarle el celular.

"Te pasas Samu, ya te pareces a Andrea Llosa, creyendo eso. Si necesitaba (plata) tranquilamente le podía pedir porque era mi pareja y sin necesidad de hacer un 'show', ahora que haya tenido que inventar todo eso para que lo perdonen por enésima vez ya no es mi problema, pero mi motito me la compré yo", se lee en el chat compartido por el comentarista de espectáculos.

"Eso es lo único que me enojó fue que se excusen con "fue lo que me dijo" porque caaaaaaaantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues tan sincero no es. Fin del tema te quiero mucho mi Samu", agregó en su mensaje.

Pese a que la exmodelo argumenta que mantenía un romance con el futbolista, él se encontraba en una relación de años con su expareja, Pamela López, con quien tuvo tres hijos.

