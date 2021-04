El sueño de muchos amantes de los cómics es que lo héroes de Marvel algún día tengan un encuentro con los héroes de DC Comics, y gracias a la última entrevista de la ‘Mujer Maravilla’, Gal Gadot, podemos imaginarnos mejor cómo sería una situación así.

► 'Wonder Woman' le ganó en un fin de semana a toda la taquilla de 'Linterna Verde'

"Me preguntaron: ¿Quién ganaría en una pelea, 'Wonder Woman' o 'Thor' ?" Dijo Gal Gadot en un video en Twiter. "Yo creo que 'Wonder Woman', ¿y tú Chris?"

De esta manera la actual 'Wonder Woman' retó al popular 'Thor', y en lugar de defenderse, el actor Chris Hemsworth respondió en su cuenta de Twitter: "Creo que ella le patearía el trasero a 'Thor' ".

"Siempre supe que eras un chico inteligente", le expresó Gal Gadot a Hemsworth. "Pero creo que vale la pena pelear. Nuestros mundos deberían colisionar", finalizó la actriz.

Ante este comentario, miles de usuarios de Twitter mostraron su apoyo a la 'Mujer Maravilla' y a 'Thor', y le pidieron a las casas de cómics que vuelvan real esta situación.