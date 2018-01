Chris Hemsworth anuncia su alejamiento temporal de la actuación

Luego de confirmar hace unos días que no hará más el personaje de ‘Thor’, Chris Hemsworth ahora anuncia su alejamiento temporal de la actuación.

“Quiero poder llevar a mis hijos al colegio. Quizás me tome un descanso todo el año. Ya es hora de cobrar, ver el panorama y surfear el resto de mi vida”, declaró Hemsworth a The Times.

El actor agregó que había acordado con su esposa, la actriz española Elsa Pataky, no dejar de verse por más de dos semanas; sin embargo, sus proyectos cinematográficos generaron lo contrario. “Entonces llegaron a ser tres semanas y cuando no, tres y media. Salía por la puerta y los niños lloraban y me decían: ‘¡No te vayas!’. Era brutal”, contó.

Por su parte, Pataky también reflexionó respecto a la carga laboral de su esposo. “Él era muy joven cuando se convirtió en padre; además tuvo que hacer malabares entre su carrera y su familia, y eso lo hizo difícil en ocasiones. Había mucho en juego”, expresó.