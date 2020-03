La exmodelo Patty Wong fue víctima de la inseguridad ciudadana. La también empresaria fue encañado la noche del pasado lunes 24 de febrero mientras estaba en el interior de su vehículo esperando en un semáforo en prolongación Paseo de la República, en el distrito de Chorrillos.

Los hechos ocurrieron a la altura de estación Matellini del Metropolitano.

Patty Wong fue alcanzada por dos delincuentes venezolanos abordo de una motocicleta. Los sujetos aprovecharon la luz roja y uno de ellos descendió amenazándola con un arma de fuego.

La exMiss Perú Tusán 2002 señaló atemorizada, tuvo que bajar la luna de su auto y entregó su cartera con todas su pertenencias, las que están valorizadas en 13 mil soles.

“Me robaron hace unos días, pero recién he salido del shock. No quería hablar, estaba asustada. Me apuntaron con arma en la cabeza unos venezolanos. Me han seguido parece. Ya estoy más tranquila, pero no podía dejar pasar más tiempo. Esto le pasa todo el tiempo a un montón de personas y no puede seguir ocurriendo”, señaló en conversación con Perú21.

Según contó la exmodelo de R con R, en todo momento temió por su integridad física, ya que no tenía dinero en efectivo.

“No tenía plata. Les tuve que decir el valor de mi cartera y mi celular porque no me creían. Tenía miedo que se enfurecieran o frustrarán por eso y me hicieran daño”, agregó.

Finalmente, Wong señaló que le sorprendió la poca presencia policial en la zona.

“Este es un problema social que se le está pasando de las manos al Estado. Ayer me pasé la luz roja y apareció un policía. Me pregunté por qué no apareció ese día”, concluyó.