¡Invitado de lujo! La Chola Chabuca estuvo como presentadora oficial de las celebraciones por el 489° Aniversario de Lima, evento donde compartió escenario con grandes figuras de nuestra música como Deyvis Orosco, Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, La Banda de Pedro Suárez Vértiz, entre otros.

“Estuve en el Aniversario de Lima y sinceramente me robé el show (risas), estoy agradecido con todo el cariño del público que me aplaudió de principio a fin. Tuve el honor de presentar a grandes figuras de nuestra música como Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, La Banda de Pedro Suárez Vértiz y Deyvis Orosco. Vuelvo después de tiempo a un evento tan importante como este y me sentí muy bien”, manifestó.

Además, el conductor de “El Reventonazo de la Chola” también aprovechó para anunciar que el conocido ‘Bomboncito de la cumbia’ será uno de los invitados especiales para la celebración de su 30°aniversario, este 14 de febrero en el Parque de la Exposición.

“Para mí es grato anunció que Deyvis estará acompañándome en esta fecha tan especial para mí. Siempre le voy a tener un cariño especial porque fui una de las primeras personas que lo ayudó mucho cuando lamentablemente falleció su padre Johnny Orosco. Es grato para mí ver como Deyvis ha crecido en su carrera y lo voy a tener conmigo este 14 de febrero en el Parque de la Exposición. Todavía quedan entradas en la plataforma de Teleticket”, acotó el creador del personaje de la Chola Chabuca.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: