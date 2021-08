En la reciente edición del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens estuvo acompañada en la conducción de ‘Choca’ Mandros, quien terminó protagonizando un incidente en pleno programa en vivo.

El hecho se dio después de que Rebeca y el conductor de “Estás en todas” hicieran un Tik Tok, cuando ‘Choca’ terminó y se fue a sentar al sillón blanco, este se rompió y generó la sorpresa de todos los presentes.

“Ay se rompió la pata del sillón”, exclamó un miembro de la producción y Escribens se mostró sorprendida e inició a grabar el suceso: “Choca esto tengo que grabarlo en este momento, en vivo y en directo síganme en Instagram. Choca acaba de romper la pata del sillón”, comentó la conductora mientras filmaba con su celular.

Por su parte, Mandros, notoriamente avergonzado, solo atinó a decir que no pagaría el sillón que rompió. “Lo has hecho a propósito. Ni me pagas por venir acá y me quieres cobrar por el sillón. Un canje”, dijo el productor de televisión.

Finalmente, ‘Choca’ se defendió y señaló que todos los sillones estaban en mal estado. “Bueno, (Luis) Otani el tuyo también está abriéndose, yo no me siento acá”, comentó la figura de televisión, quien fue interrumpido por Rebeca: “Pongan nota”.

