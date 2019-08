'Choca' tras la salida de Nicola Porcella: "Tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos"

Luego del escándalo generado por la difusión de videos en los que se ve a Nicola Porcella agrediendo verbalmente a su ex pareja Angie Arizaga, el programa 'Estás en Todas' confirmó la salida del ex guerrero de este espacio.

El anuncio de la salida de Porcella estuvo a cargo de Jaime 'Choca' Mandros quien tuvo el encargo de leer el comunicado del programa que informaba las razones por las que se retiraba a su compañero.

"La dignidad y el respeto están siempre por encima de todas las cosas del canal (América), ese respeto empieza por ustedes, nuestra audiencia. Queremos reiterarles que siempre buscamos hacer televisión de la que podamos estar orgullosos, que ustedes pouedan compartir con toda su familia porque para nosotros lo más importante son sus familias", leyó el conductor.

Al inicio del programa se leyó un comunicado sobre la salida de Porcella. (América TV)

Sin embargo, adicionalmente Mandros- evidentemente incómodo- se dirigió a su compañero para enviarle un mensaje respecto a sus acciones. El conocido 'Choca' lamentó la conducta del modelo y lo instó a hacerse cargo de su conducta. Una actitud distinta tomó la otra conductora Sheyla Rojas que prefirió guardar silencio sobre esta situación.

"No estoy de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video, no estoy de acuerdo con ningún acto de violencia. Acá somos personas totalmente corrientes que nos dedicamos a esto, a la televisión, pero yo creo que ya es tiempo de hacernos responsables de las cosas que hacemos. Nicola Porcella no nos va a acompañar más, creo que se les dio (varias) oportunidades. Le deseo suerte. Espero que pueda asumir como grande la responsabilidad de cada uno de los actos", aseveró.