'Choca' Mandros y su reflexión por Semana Santa: 'Yo pude haber sido cura'

Jaime Mandros , más conocido como ' Choca', no siempre tuvo en mente trabajar en la televisión. El popular productor y conductor de 'Estás en Todas', en conversación con el diario Trome , reveló que por bastante tiempo estuvo muy enfocado en su vida como católico practicante.

“Cuando hago la confirmación (en 3° de secundaria) me hice catequista. Estaba bien metido en el tema parroquial, tanto así que cuando hago el test vocacional me sale para cura. Era el coordinador pastoral de todo mi colegio. El párroco me tenía como su mano derecha para todas las actividades de la iglesia. De chico me sabía casi toda la Biblia, ya estando en la universidad seguía metido en la parroquia hasta el segundo año”, reveló Mandros.

Choca afirmó que incluso recibió la invitación para prepararse en el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se forman los futuros sacerdotes.

"Me mandan la invitación para formar parte de estas charlas para seminaristas, en el Seminario de Santo Toribio, y es ahí donde dije: No, aguanta, todo bien con la Iglesia, soy católico, pero no me veía con vocación para cura. Lo mío iba por otra parte, por las comunicaciones", resaltó el productor de televisión.

Apesar que 'Choca' suele estar muy ocupado por su trabajo en la pantalla chica, asegura que siempre que puede trata dedicarle tiempo a Jesucristo.

"Igual rezo, no me alejo de Dios y el Domingo de Resurrección, trato de ir a la iglesia. Creo que cada uno tiene que hacer un mea culpa. Hay que reconocer lo que Dios hizo por nosotros, no hay que acordarse de él solo cuando lo necesitas. Hay que agradecerle por tantas cosas y pedirle que nos haga mejores personas", indicó Mandros.