Pablo Massi, gerente general de América Televisión, se pronunció sobre el escándalo que protagonizó Jaime ‘Choca’ Mandros luego de ser captado en una discoteca en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

Massi enfatizó que ni el conductor de “Estás en Todas”, ni ninguna otra persona, debe incumplir la ley.

“Nosotros no podemos controlar la vida de nuestros talentos, cualquier actitud que no sea capaz de respetar la autoridad es cuestionable. Todos deben cumplir las normas, si no estamos mal”, expresó.

Reiteró que la empresa tiene como principal prioridad seguir produciendo, cumpliendo siempre con todos los protocolos y las restricciones del caso.

Como se recuerda, el pasado fin de semana, Jaime ‘Choca’ Mandros regresó a la conducción de “Estás en Todas” y salió al frente para pedir disculpas por las imágenes que se difundieron en el programa “Amor y Fuego”, en las que aparece divirtiéndose en un local de Punta Hermosa junto al productor Peter Fajardo y en donde también estuvo Karen Dejo, participante de “Esto es guerra”.

“Yo soy consciente que eso minutos que estuve ahí cometí un error y pido las disculpas primero a mis papás, porque han sido los más afectados esta semana con todo lo que se ha dicho, y sobre todo al público, que nos ve desde hace más de ocho años y me sigue quiero pedirle disculpas”, indicó.

“Yo con esto aprendo la lección pidiendo disculpas nuevamente porque soy personaje público y me debo al público y debo ser consecuente con lo que digo, pero no lo fui en ese momento. Yo no fui a ‘juerguear’, pero sí me expuse innecesariamente”, precisó.

Por otro lado, el gerente anunció que América Televisión junto a Zegal, IPAE e IDAT lanzará un sistema de becas para que los jóvenes puedan iniciar sus estudios profesionales.

