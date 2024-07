El conductor de ‘Estás en Todas’, Choca Mandros, protagonizó un segmento del programa que trataba de explicar qué es un medium. Para ello, invitó a Frank Mendizábal, un experto en el tema paranormal, quien lo ayudó a comunicarse con un ser muy querido del presentador.

En medio de la sesión, Frank describió lo que percibía y terminó contactando con el abuelo fallecido del amigo de Natalie Vértiz: “A un hombre mayor, tenía un problema con la respiración, siento que me atoro. Dice que te diga que ‘el ser terco te iba llevar lejos... su hombre empieza con J“, detalló el medium. “Sí, se llamaba Juan”, respondió Mandros.

“Él me dice que ya quería descansar y que sentía mucha seguridad por ti. Tú asumiste como cabeza de familia y eso es lo que a él le interesa. Se siente muy orgulloso de la persona que has conseguido ser. Me dice que cada vez que le has hablado él te ha escuchado. Dice que le tengas paciencia a tu abuela”, explicó Mendizábal dejando al presentador sin palabras.

“Él sabe cuando tu abuela le habla. La está cuidando y dice que no se preocupen porque ella todavía tiene larga vida. Él valoraba mucho que sean muy unidos y que cada vez que le has pedido ayuda para tus proyectos, él ha visto la manera de darte una manito. Dice, ‘tienes que seguir luchando por las cosas que quieres, no seas huev...’. Yo estoy tranquilo, mi alma está en paz, no sufrí, me fui tranquilo. Siempre los voy a amar aunque no era muy demostrativo‘”, agregó mientras Choca Mandros se conmovía con lo narrado.

El también productor rompió en llanto al escuchar que su abuelo estaba orgulloso de él. Luego de terminar el contacto con él, agradeció al medium por esta oportunidad.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 10 sujetos a hombre con golpes y bloques de cemento