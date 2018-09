Childish Gambino rinde tributo a Mac Miller y confiesa: "Era el chico más dulce"

Childish Gambino recordó a Mac Miller en su última presentación del fin de semana en el United Center de Chicago. Como se recuerda, Miller fue encontrado sin vida el último viernes en una de sus casas en California.



El popular Donald Glover pidió a sus fanáticos que no grabaran ese momento para no "mercantilizar el momento". "Soy una persona muy sensible ... pero esta mierda de Mac Miller me ha jodido", dijo Gambino.



"Fue tan amable. Era el tipo más dulce, era muy agradable. Y los dos éramos chicos de la música en Internet, y muchos críticos decían: 'Este tío blanco cursi, este tipo negro cursi', y solíamos hablar. Y este chico, simplemente amaba la música ", manifestó el músico en su último concierto.



Gambino siguió con su discurso: "Y deberíamos estar tristes por eso. Como si mi corazón se hubiera roto ... y me siento bien por estar triste, porque me dice que él fue especial, que tuve un momento especial ... Todos en esta sala lo merecen ".



El popular cantante dio fin a su tributo dedicándole el tema "Riot" a Mac Miller. "Así que solo quiero decir te amo Mac y esta canción es para él", sentenció el cantante.

TE PUEDE INTERESAR: