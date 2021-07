La popular influencer Paula Manzanal se pronunció sobre el presunto ampay del programa ‘Amor y fuego’ donde estarían involucrados André Carrillo y Jefferson Farfán junto a las llamadas ‘chicas Tulum’: ella, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa de poner titulares para engañar a la gente, no lo puedo creer”, aseguró bastante ofuscada Paula.

La modelo quiso aclarar tres puntos a sus seguidores porque no ha participado en “ninguna encerrona”, “yo no le he sido infiel a Fabio” y pidió que “antes de comentar sobre un ampay antes mírenlo a ver para que se den cuenta lo que realmente ha pasado”.

Paula agregó que no culpa a sus seguidores por creer en los presuntos destapes que hizo “la prensa rosa”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Te cuento un cuento? Yo soy el Sol, con Jean Falvy