¡Atención! Una serie biográfica de 'Chespirito' estaría más cerca de lo que pensamos. El hijo del fallecido actor, Roberto Gómez Fernández , brindó una entrevista recientemente y no le cerró la puerta a esta posibilidad.

En conversación con Mezcal TV, el primogénito del artista, señaló que no descarta ningún proyecto concerniente a la vida de su padre. “Es una posibilidad, es algo que tomaría muchísimo tiempo, porque contar su historia como tal no es algo que me gustaría”, dijo.

“Tal vez (me gustaría) contar algún momento, anécdotas y algo que cuente la esencia del Roberto Gómez Bolaños que la gente no conoce, y eso sería muy complicado, entonces no hay prisa, tal vez con el tiempo", precisó.

Asimismo, también aprovechó esta entrevista para manifestarse por el dolor que aún siente tras la partida del recordado 'Chavo del Ocho'. "Es algo doloroso que el tiempo lo va curando”, señaló con tristeza.

“La verdad es que siempre tratamos de que gane el buen recuerdo y las manifestaciones de cariño de todos, y eso es lo que alimenta el alma", agregó.