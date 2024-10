Chats revelarían amenazas de Leysi Suárez: "Voy a trapear el piso contigo, así como lo hago con Jaime"

Karen Bustamante se cansó de estar en la clandestinidad y no dudó en defenderse de las acusaciones de Leysi Suárez, quien le viene amenazando desde el 2023 que salió el 'ampay' con Jaime La Torre, lo que desató la ira de la exartista cómica.

La empresaria mostró chats con las aterradoras amenazas de la modelo. “Hija de p***. Ya te va a tocar a ti”.

En uno de los primeros mensajes, Leysi se dirige a Karen con una advertencia intimidante: “Mojón, no me conoces!! No le preguntaste a Jaime quién soy? En el momento que menos lo pienses voy a hablar todo”.

Imagen

Según Bustamante, sería el inicio de una serie de amenazas de la exvedette, quien luego agregó: “La pu... más pu... para orgullo de tus hijos en TV. Jaime ya tiene lo que le dije, me faltas tú, espera tranquila que te toca”.

Imagen

En un mensaje del 6 de septiembre, Suárez incrementó el tono de sus advertencias, enviando un mensaje que decía: “Hija de p… ya te va a tocar a ti, espera tranquila. Que voy a trapear el piso, así como lo hago con Jaime”.

Imagen

Estos mensajes, según la mujer, eran una clara señal de la hostilidad por parte de la conductora.

Pero el conflicto no se limitó a la comunicación entre Leysi y Karen Bustamante. Cuando la actual pareja de Torres decidió no responder a los mensajes, la modelo buscó ponerse en contacto con la abuela, enviándole mensajes en los que la culpaba de la ruptura de su relación con el padre de su hija.

Imagen

“Sabía que su nieta estaba destruyendo una familia. Yo hablé con ella, hoy en día no me da la cara, pero la voy a dejar como lo que ella es una mujerzuela (…) Espera, per… voy a trapear el piso”, escribía Suárez en uno de los mensajes.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO