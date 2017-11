Eusebio 'Chato' Grados reapareció y reveló que está superando enfermedades como la insuficiencia renal y el cáncer de médula ósea tras el tratamiento al que se sometió hace un año.

“Gracias a Dios me encuentro más restablecido luego de estar en silla de ruedas siete u ocho meses. Mis piernas no me obedecían, yo pensé que me iba a quedar inválido. Pero gracias a Dios ya puedo flexionar mis piernas y dejé mi silla de ruedas. Estoy andando ahora en compañía de mi esposa y apoyado de un bastón”, expresó a 'Karibeña'.

Acompañado por su esposa, el intérprete de 'Pío pío' lució más rejuvenecido y confiado en el restablecimiento de su salud. "Definitivamente, estoy más recuperado luego de unos meses en los que me daban por muerto. Esto es una prueba de vida", acotó el músico.

Recientemente, el cantante vernacular fue premiado con el International Gold Awards of Excelence 2017.