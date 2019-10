Cada 23 de octubre el rock en español sale de fiesta. Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charly García, hoy cumple 68 años.

Desde los 2 años, ‘Carlitos’ ya daba golpes a un teclado que le regaló su abuela y a los 5 años, lo llevaron a su primera clase de piano. Ese mismo año, se presentó en el conservatorio destacando sobre otros niños prodigios de su edad.

A los 9 años ya había compuesto su primera canción y a los 12 le otorgaron el título de profesor de teoría y solfeo, convirtiéndose en concertista de música clásica. Fue entonces cuando su vida dio un cambio de 180 grados y pese a la presión de sus padres, se metió de lleno al rock.

"Dejé la música clásica porque no se puede componer. Tenés que interpretar lo que (ya compusieron) los grandes maestros, pero resulta que los grandes maestros eran unos freaks. Beethoven era un heavy metal, Chopin un romántico incurable que ni Sid Vicious, Mozart ni te digo. Yo creo que si Beethoven estuviera ahora, seguramente tendría sintetizadores y grabaría todo él solo en la casa”, dijo en una entrevista a la BBC.

En 1969, el genio musical se juntó con Nito Mestre y Carlos Piegari para formar Sui Generis, banda con la que editó su primer disco, Vida (1972), para luego lanzar Confesiones de invierno (1973) e Instituciones (1974).

En 1976, Charly fundó la banda denominada ‘La máquina de hacer pájaros’, de donde se publicaron dos álbumes: el primero titulado como el nombre de la agrupación (1976) y el segundo Películas (1977).

Con Serú Girán alcanzó su pico más alto y lanzó cinco discos: Serú Girán (1978), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980), Peperina (1981) y Serú ’92 (1992). En 1982 anunció su carrera como solista, lanzando 13 discos: Yendo de la cama al living (1982), Clics modernos (1983), Piano bar (1984), Parte de la religión (1987), Cómo conseguir chicas (1989), Filosofía barata y zapatos de goma (1990), La hija de la lágrima (1994), Say no more (1996), El aguante (1998), Influencia (2002), Rock and Roll YO (2003), Kill gil (2010). El último “Random” (2017).

Hincha de River, niño prodigio, tecladista, exsoldado, loco, excéntrico, genio. Charly lleva 6 décadas sorprendiéndonos y encantándonos con su música. Como lo hizo la noche de su cumpleaños, presentándose en un concierto íntimo para sus amigos Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse, Palito Ortega, José Palazzo (representante), Rosario Ortega y otros.

Charly llegó por última vez a suelo peruano en el 2012 con el tour 60x60. Habiéndose presentado innumerables veces, el concierto más recordado es el regreso a los escenarios en 2009, año en el que tocó en el Estadio Monumental.

ESTAS SON 10 DE SUS MEJORES TEMAS CON LOS QUE PODRÁS CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

1. Seminare

2. Viernes 3 a.m.

3. Canción para mi muerte

4. Rezo por voz (ft. Luis Alberto Spinetta)

5. Desarma y sangra

6. Yo no quiero volverme tan loco

7. Canción de Alicia en el país

8. Tu amor (ft. Pedro Aznar)

9. Hablando a tu corazón (ft. Pedro Aznar)

10. Estoy verde





Bonus Track