El actor Channing Tatum sorprendió hace unos días al aparecer disfrazado de Elsa de ‘Frozen’. Ahora ha superado toda grandiosa interpretación, demostró que tiene talento para el baile y se convirtió en la cantante Beyoncé.

Channing Tatum apareció con un cinturón dorado, un top y gargantilla de color negro para el estreno de la segunda temporada de Lip Sync Battle.

Con el atuendo muy similar al que usó la 'Queen B' en su video original de Who Run the World, el actor demostró que la vergüenza es algo que no conoce.

[Channing Tatum: El actor de Hollywood está en el Perú]

El adelanto de la presentación de Channing Tatum fue compartida por Casey Patterson, la productora ejecutiva del programa.

El actor de 35 años se esforzó al máximo en sus movimientos pues estaba compitiendo con su esposa —la actriz y cantante— Jenna Dewan Tatum, quien no se quedó atrás y conquistó con sus movimientos del stripper Magic Mike.

Para cerrar con broche de oro, la misms Beyoncé apareció casi al final de la presentación y bailó al lado de Channing. Todos se quedaron sorprendidos.

No hay duda que Lip Sync Battle saca lo mejor de sus invitados: Anne Hathaway se transformó en Miley Cirus, luego Ellen DeGeneres hizo de La Roca.