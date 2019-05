La Chama a Romina Lozano: "No hay chica fea sino mal arreglada"

Luego de admitir en televisión nacional que está enamorada de Nicola Porcella, Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, se pronunció sobre la nueva relación del ‘ex guerrero’ y Romina Lozano, y dijo que la Miss Perú 2018 no le parece una chica bonita.

‘La Chama’ dijo que no sabe qué le habría visto el ‘ex guerrero’. “No hay chica fea sino mal arreglada” y Romina Lozano está más o menos.

‘La Chama’ le puso un puntaje a Lozano. Según ella, es un cinco de diez.

“La tendría que conocer porque lo que he visto han sido las entrevistas que le han hecho y, para mí, la lindura no va en la belleza física sino en lo que tú transmites y ella no transmite mucho”, dijo Méndez.

“Nos hablamos, somos amigos y seguiremos siendo amigos”, de esta manera recalcó que no se alejará de Porcella, pues tienen una gran amistad.