'La Chama' sobre Paolo Guerrero: 'Le dije que no me escriba más porque seguía con Alondra'

Alexandra Méndez , más conocida como 'La Chama', admitió en 'El valor de la verdad' que pasó la Navidad con el futbolista Paolo Guerrero.

La venezolana contó que el ex 'Chico reality' Jenko del Río fue el intermediario para que se conozcan.

"El 24 de diciembre, como tres años atrás, él me quería conocer y le escribía a un amigo que era Jenko del Río. Él estaba con Alondra y llegó en una camioneta blanca, así que lo seguimos hasta su casa en San Isidro. Jenko dijo vuelvo en un rato", sostuvo la modelo.

"Es una persona muy atractiva, como tímido. Me saludó y empezamos hablar de la vida... Pasé dos horas y media. Nos fuimos a las doce de su casa de Paolo. Fue una noche no tan buena, como la gente piensa", agregó.

Luego de ese encuentro, Alexandra Méndez aseguró que le pidió a Paolo Guerrero no tener más comunicación.

"Le dije que no me escriba más. Él me dijo que había terminado con Alondra, pero si seguía en contacto una mujer queda mal vista ante la sociedad... Yo sabía que él seguía con Alondra", señaló.

'La Chama' señaló que finalizó todo contacto con el seleccionado nacional luego que estuviera chateando con Guerrero en una panadería y se cruzó en ese momento con Doña 'Peta' y Alondra.