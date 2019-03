'La Chama' se disculpó con la esposa de Cueva tras su revelación en EVDLV

La modelo venezolana Alexandra Méndez , más conocida como 'La Chama', lamentó la situación que viene pasando la esposa de Christian Cueva , Pamela López, luego de sus revelaciones en el programa 'El valor de la verdad'.

'La Chama' había contado que 'choteó' al futbolista, luego que su esposa diera a luz. Tras esa confesión, la pareja de Cueva escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde mencionó que hace poco estuvo delicada de salud y que ahora nuevamente se encuentra gestando. Por tal motivo, la modelo no pudo evitar referirse al tema en 'Magaly TV, la firme'.

"Yo lamento mucho eso porque yo no sabía que estaba en esta situación que está pasando (riesgo en su embarazo). Estuve viendo su Instagram y vi que es una excelente mujer y lamento toda esta situación por ella. Lo lamento todo por ella", dijo la modelo.

Además, Alexandra Méndez explicó por qué no le contó todo en su momento a la esposa de Cueva.

"Cuando vi su Instagram, ella acababa de dar a luz y me dio como cosita decirle todo y dije: 'mejor no le digo nada'. Entonces solo le mandé la captura de pantalla a él. Ahí me dejó de molestar y todo quedó ahí. Yo no le dije nada a ella porque acaba de tener un niño. No me iba a sentir bien. Yo preferiría dejar este tema aquí porque lamento la situación que ella está viviendo", señaló la modelo venezolana.



Consultada si era necesario hacer esa revelación, 'La Chama' indicó: "Era una pregunta del polígrafo y yo no puedo arreglar nada allí, no puedo mentir, yo dije la verdad y lamento mucho esta situación por ella".



