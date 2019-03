'La Chama' aseguró que conoció a Cristiano Ronaldo, pero 'nunca pasó nada'

Alexandra Méndez , más conocida como 'La Chama', reveló en 'El valor de la verdad' que conoció al futbolista portugués Cristiano Ronaldo , pero que jamás pasó algo con él.



"Cuando estuve viviendo en Madrid siempre iba a la Champions. Un día puse en el History de mi Instagram: 'viendo jugar a mi novio' y etiqueté a Cristiano Ronaldo. Al día siguiente me iba a Italia a ver el partido de la Juventus con el Barcelona, y en el tren me llega una respuesta de él con signos de interrogación", contó la modelo a Beto Ortiz.

'La Chama' aseguró que el futbolista le pidió su número de WhatsApp y desde ese momento tuvieron comunicación.

"Él me pidió mi número, me llamó y hablamos. Nos conocimos, pero nunca pasó nada. Él veía mis fotos y me tomó un screenshots (captura de pantalla) de una imagen donde salgo de espalda en bikini y me dijo si era real, le respondí: 'Obvio, es real', y el se sorprendió", señaló.

De esta manera, Alexandra Méndez contó que Cristiano Ronaldo le pidió "morder su pompis", así que apostaron. El trato fue que el futbolista tenía que hacer un gol para "morder el durazno", pero no tuvo puntería en el encuentro que disputó.