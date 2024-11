"Te devuelvo a Perú": Hija adoptiva de Isabel Pantoja revela episodios de maltrato por parte de madre

Isa Pantoja, hija de la reconocida cantante Isabel Pantoja, revivió uno de los episodios más oscuros de su adolescencia en una emotiva entrevista en el programa ¡De Viernes! de Telecinco. La joven peruana compartió entre lágrimas los detalles de una experiencia de maltrato que sufrió en el entorno familiar, marcando profundamente su vida.

Según Isa, todo comenzó cuando su hermano, el exDJ Kiko Rivera, informó a su madre sobre la posesión de un teléfono móvil que ella tenía en contra de las reglas familiares. Además, fue acusada de haber estado con su novio en el domicilio sin permiso, lo que enfureció a Isabel Pantoja. En un acto de represalia, su madre le cortó el cabello con unas tijeras mientras le gritaba: “Te voy a devolver a Perú”.

La situación escaló cuando Isa intentó refugiarse en el baño de su habitación. “Estuve unos 50 minutos encerrada porque mi hermano llegó desde Sevilla. Él abrió la puerta y me dio una bofetada”, relató la joven. Desesperada, corrió hacia el porche de la finca Cantora, buscando escapar del ambiente hostil.

Sin embargo, al intentar regresar, fue confrontada nuevamente. Kiko Rivera, según Isa, la obligó a quitarse la ropa bajo el frío de diciembre y la roció con agua de una manguera mientras la insultaba. “Yo estaba en shock, no sentía el agua ni el frío. Solo quería que todo terminara”, confesó Isa, visiblemente afectada.

El episodio culminó cuando Agustín Pantoja, tío de Isa, intervino y detuvo el ataque. A pesar de la gravedad de los hechos, Isa explicó que su madre trató de reconfortarla tras el incidente, pero nunca se habló de lo sucedido.

Con los años, Isa asegura que las heridas emocionales siguen presentes. “Me arrepiento de no haber denunciado, pero sentía que nadie me creería. Todos lo sabían y nadie hizo nada”, expresó entre lágrimas.

Isa Pantoja anuncia su segundo embarazo

A sus 29 años y un año después de contraer matrimonio con Asraf Beno, Isa Pantoja, hija de la famosa cantante Isabel Pantoja, ha anunciado una noticia que marca un nuevo capítulo en su vida: está embarazada. Este será el segundo hijo para la joven, quien asegura que este embarazo llega en el momento más feliz y estable de su vida.

Isa, que ya es madre de Albertito, fruto de su relación pasada con Alberto Isla, expresó la profunda emoción que siente por ampliar su familia junto a Asraf. “La primera vez era muy joven y lo viví con mucha incertidumbre, mucho miedo. Ahora estoy casada y tengo una familia sólida y estable”, comentó en una reciente entrevista.

La pareja, que reside en El Puerto de Santa María, está preparando su hogar para recibir al nuevo integrante de la familia. Hace unos meses adquirieron una casa que están reformando poco a poco, construyendo el espacio ideal para su nueva vida.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Isa ha enfrentado duros momentos personales, incluyendo su distanciamiento de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermano, Kiko Rivera, con quienes no mantiene contacto desde hace años. A pesar de estas tensiones familiares, la joven aseguró que este embarazo representa un renacer emocional: “Este bebé me ha salvado la vida”.

